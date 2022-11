Scarperia festeggia Guido Pini, campione di motociclismo a soli 14 anni

Scarperia patria dei motori per la presenza dell'autodromo ma anche perché è patria di chi i motori li sa far 'cantare' fin da giovani.

Guido Pini a soli 14 anni ha vinto il Fim Junior GP dell'European Talent Cup, con una vittoria giunta proprio sulla pista di Valencia. Dal prossimo anno gareggerà nel campionato internazionale Red Bull Rookies Cup, seguendoo proprio il massimo campionato, la MotoGp.

Quest'oggi Pini è stato omaggiato al Palazzo dei Vicari dal sindaco Federico Ignesti. A lui un singolare dono: una spada da sabrage che potrà utilizzare nelle prossime vittorie per 'sciabolare' le bottiglie di spumante dopo la vittoria.

I festeggiamenti si sono poi spostati all'Mcl di Scarperia per una cena con ben 380 persone, davvero tante per un ragazzino alle prime armi, Il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza all'associazione il Delphino Odv che si occupa del miglioramento della qualità di bambini e ragazzi con disabilità e disagio.