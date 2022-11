Bonaccini si candida alla guida del Pd, appoggio dai big toscani

Eugenio Giani e Stefano Bonaccini

Già nel giorno dell'annuncio alla candidatura per la segreteria del Partito Democratico, arrivano i primi endorsement verso Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna. Oggi nel suo paese di origine, Campogalliano, ha annunciato quello che era nell'aria da mesi, ossia la sua presentazione a candidato per la segreteria. Potrebbe scendere in campo anche la sua vice in Regione, Elly Schlein. L'ultimo presidente di Regione ad aver svolto il ruolo di segretario Dem è stato Nicola Zingaretti, alle cui dimissioni poi è succeduto l'attuale segretario, anch'egli dimissionario, Enrico Letta.

Dalla Toscana sono nomi 'forti' quelli che stanno spingendo per Bonaccini. In primis Eugenio Giani, che ha assistito alla presentazione proprio nel Modenese. Per Giani quella di Bonaccini è "una leadership conquistata sul campo tra i cittadini vincendo più volte contro la destra grazie alla concretezza dei programmi e la forza degli ideali. Forza Stefano, sono con te!".

Anche "l'erede" di Giani in Consiglio regionale, il presidente Antonio Mazzeo, era presente per supportarlo: "Oggi può iniziare davvero una nuova storia collettiva fatta di militanti, ammistratori e persone che vogliono un Paese diverso, una leadership in grado di affrontare questi anni e una politica che sappia stare all'altezza degli occhi delle persone. È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. Sono davvero felice di essere al suo fianco per far ripartire il nostro PD".

Anche dai territori alcuni sindaci si riconoscono nel messaggio di rinnovamento del presidente dell'Emilia Romagna. Come Francesco Puggelli, sindaco di Poggio a Caiano (Prato): "Non ho dubbi: appoggerò il suo percorso fin da ora. Ho sempre ammirato Stefano, un politico-amministratore, per la sua concretezza e perché ha fatto la gavetta fin da quando era un giovane assessore del suo piccolo comune. Questa concretezza serve per proiettare il partito democratico verso un profondo rinnovamento. Con coraggio e rinnovato orgoglio".