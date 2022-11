Due incidenti in un'ora e mezzo in Fi-Pi-Li

Due incidenti nell'arco della mattinata in Fi-Pi-Li hanno complicato il viaggio di molti automobilisti tra le province di Firenze e Pisa.

Questa mattina alle 8.30 c'è stato uno scontro nel tratto tra le uscite di Montopoli e Pontedera. A farne le spese un 61enne trasferito in codice giallo all'ospedale Lotti di Pontedera. La polizia municipale è intervenuta per i rilievi mentre per i soccorsi sono state mandate tre ambulanze della Misericordia di Empoli, di San Miniato e dalla Pubblica assistenza di Montopoli.

Un'ora e mezzo dopo, alle 11, un altro incidente, stavolta nel tratto tra le uscite di Montelupo ed Empoli Est in direzione Pisa. Il tratto è interessato dai lavori di manutenzione della Fi-Pi-Li. Solo un'ambulanza è intervenuta, quella della Croce d'Oro di Limite sull'Arno.