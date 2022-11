Gli studenti di Fucecchio donano vestiti da riciclare per il Natale

In occasione della Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti (SERR 2022) che si svolgerà dal 19 al 27 novembre, la Direzione didattica statale di Fucecchio, da sempre attiva nel partecipare ad iniziative di educazione ambientale e nel proporre laboratori dedicati, promuove azioni volte a sensibilizzare le alunne e gli alunni sull’importante tema della riduzione, riuso e riciclo dei materiali tessili.

La XIV edizione del SERR, infatti, si focalizzerà sui rifiuti tessili per sottolineare il forte impatto che questi hanno sul nostro pianeta e soprattutto per ispirare atteggiamenti che portino una maggiore circolarità in questo settore di produzione.

La scuola partecipa alla SERR, in collaborazione con l’associazione Semplicemente Onlus, con l'iniziativa intitolata “Tessere il futuro”, proponendo una raccolta di capi di abbigliamento, biancheria casa, tessuti d'arredo ai quali dare “nuova vita” attraverso tre azioni specifiche: donazione all'Associazione di tutto ciò che si può ancora indossare e riutilizzare, realizzazione di elaborati artistici o di manufatti nelle classi in vista del Natale, riciclando il materiale che non può più essere indossato, raccolta e consegna degli scampoli residui di tali lavori alle aziende che dagli stracci creano tessuti nuovi.

I bambini e le bambine porteranno a scuola il materiale che verrà raccolto e stoccato per poi essere consegnato ai volontari dell’associazione Semplicemente Onlus.

Il 24 novembre nei plessi delle frazioni di scuola primaria e il 25 novembre nel plesso Carducci, i volontari di Semplicemente Onlus ritireranno il materiale da donare e incontreranno le bambine e i bambini per raccontare il loro importantissimo lavoro.

“Tessere il futuro” significa mettere in campo buone pratiche in chiave ecologica e solidale per un futuro più sostenibile ed una crescita consapevole delle nuove generazioni.

L'amministrazione comunale di Fucecchio, attraverso la vicesindaca e assessora alla scuola Emma Donnini, si complimenta con la Direzione Didattica per questa bella iniziativa che è in linea col senso di comunità che tutti dobbiamo avere in un periodo così difficile. Un'iniziativa che conferma il rapporto che esiste tra associazionismo e scuole e che da sempre viene incentivato dal Comune di Fucecchio.