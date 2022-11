Lancia la bici contro la polizia, nasconde 2.200 euro addosso

Due colluttazioni dopo la fuga in bici dai poliziotti, al momento della perquisizione scoprono che ha addosso 2.200 euro di cui non sa fornire la provenienza. Ieri alle 23 in via Alderotti a Firenze un marocchino di 23 anni è stato fermato con non poche difficoltà. Il giovane è senza permesso di soggiorno, senza casa o lavoro, ma con vari precedenti nelle banche dati della polizia. E' stato denunciato per ricettazione, immigrazione clandestina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ha iinfatti colpito uno dei poliziotti che lo aveva raggiunto, scagliando contro la sua bici.