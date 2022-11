Monsignor Simoni festeggia 6 anni di cardinalato

Il Cardinale Ernest Simoni, nella Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, ha ricordato, presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio, con una solenne Santa Messa concelebrata dal Rettore del Santuario padre Franco Inversini e da padre Agostino Milesi, il suo VI anno di Cardinalato, alla presenza di grande concorso di popolo che, non facendosi scoraggiare dal tempo decisamente invernale, dalla forte pioggia e dalla fitta nebbia, si è recato al Santuario.

Da alcuni giorni il Cardinale Ernest Simoni si trova presso il Santuario, accolto dai “Padri Dheoniani” Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, a cui è affidata la cura del Santuario dal 1947, dove ha deciso di trascorrere alcuni giorni in ritiro spirituale, nella preghiera e nella pace tra le Montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano, montagne che certamente ricorderanno a padre Ernest quelle del Nord di Albania, dove è nato e dove per tutta la vita ha servito il popolo nell’apostolato a servizio della Santa Chiesa.

Durante questi giorni di pellegrinaggio sulle orme di Maria, il Porporato, non sottraendosi alle fatiche dei suoi 94 anni compiuti lo scorso mese, ha celebrato ogni giorno la Santa Messa, partecipando ai momenti di preghiera comunitari e incontrato al Santuario centinaia di pellegrini, giunti da tutta la Toscana, che, appresa la notizia della presenza del Presule Albanese, si sono recati al Santuario per ricevere una benedizione, per la confessione e per una parola di conforto.

In questo giorno dedicato a questo speciale anniversario il pensiero va certamente alla Cerimonia in Vaticano di sei anni fa quando, all’Altare della Confessione nella Basilica di San Pietro, il Santo Padre Francesco, dopo avergli imposto la Berretta Cardinalizia, si chinò sul Cardinale Simoni strappandogli le mani fino a baciargliele.

Il Cardinale Simoni dall’8 dicembre 2016 risiede presso l’Arcidiocesi di Firenze, nominato Canonico Onorario della Cattedrale di Santa Maria del Fiore dove, fu accolto con grande affetto nella Solennità dell'Immacolata Concezione, dal Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze.