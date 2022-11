Addio a Pilade Buti, fondatore del brand internazionale della pelletteria

E’ mancato questa mattina, all’età di 92 anni, Pilade Buti, fondatore di Buti Pelletterie, l’azienda nata nella prima metà degli anni cinquanta a Cascine di Buti e oggi brand nazionale e internazionale nel settore della pelletteria.

Tutto ha inizio dalla tradizione, tipicamente butese, delle ceste intrecciate in castagno. Pilade e la sua famiglia, infatti, cominciano a rifinire per primi con la pelle i cestini e ad esportarli in tutto il mondo. Un’attività florida fin quando questo mercato non subisce un forte arresto e spinge la famiglia Buti a rimboccarsi le maniche e a puntare ancora una volta su innovazione e ricerca di qualità. Ecco che l’azienda familiare inizia ad occuparsi totalmente di pellame.

Ed è proprio in questi anni che Pilade dà il via ad una meticolosa ricerca di artigiani, trovando professionisti e maestri cresciuti nelle botteghe fiorentine, per dare vita e gambe alla sua nuova azienda che da sempre si contraddistinguerà per innovazione, eccellenza ed elevatissimi standard qualitativi. Merito del genio e dell’intuizione di Pilade che, insieme al modellista Alcide Bravi, diventano i disegnatori del brand alla ricerca continua di nuovi materiali, forme ed accessori originali per essere sempre al passo con i tempi e, addirittura, dei precursori.

A metà degli anni’ 80 anche i figli, Amerigo e Federico, prendono le redini dell’azienda, rispettivamente assumendo l’incarico di responsabile commerciale e responsabile amministrativo. Dal canto suo Pilade – che ha lavorato fino a poco meno degli ultimi suoi giorni di vita – affianca e

segue in prima persona il reparto produttivo donando alle nuove generazioni i preziosi consigli dei Maestri Artigiani e coniugando, al tempo stesso, nuovi prodotti e antiche tradizioni.

Le stesse orme sono oggi seguite anche da Linda, figlia di Amerigo e nipote di Pilade, che con passione ha svolto a Firenze il corso di alta scuola di pelletteria per apprendere al meglio lo sviluppo della modelleria degli articoli di pelletteria e per portare avanti l’azienda che, con tanti sacrifici, ha creato la sua famiglia.

Da sempre legato e fortemente attaccato, con spirito partecipativo e propositivo, a CNA Pisa è sempre stato associato, fin dalla nascita dell'azienda, all’associazione di categoria.

Alla moglie Rosalba, ai figli Amerigo e Federico, ai nipoti, ai dipendenti di Buti Pelletterie e a tutte le persone care giunga il cordoglio e la vicinanza del presidente territoriale di CNA Pisa,

Francesco Oppedisano, del direttore generale Giuseppe Sardu e di tutta l’associazione di categoria

pisana.

Fonte: Cna Pisa