Rubano la cassaforte del supermercato, poi l'abbandonano nella fuga

Fuga con la cassaforte del supermercato nella notte a Pisa. I soliti ignoti hanno colpito alle 4.30 circa in via Santa Maria, al Carrefour Express, ma successivamente si sono disfatti del prezioso bottino.

La polizia è intervenuta dopo l'allarme della società di vigilanza. Le volanti hanno verificato grazie alle telecamere di sorveglianza che pochi minuti prima 3 persone a volto coperto hanno forzato la saracinesca, tagliato il gancio di ancoraggio della cassaforte con una fiamma ossidrica per poi caricarla su un furgone e fuggire.

Mezz’ora dopo che la polizia ha setacciato l'area è stata trovata nascosta sotto dei rovi, in via del Fosso Vecchio a Cascina, la cassaforte appena asportata, ancora integra, evidentemente nascosta dai malviventi per evitare il rischio di essere intercettati. Aspettavano di tornare sul posto a ricerche concluse per aprirla in sicurezza e portare via quello che poi conteneva, l'incasso del fine settimana. Al supermercato si sono attivate le ricerche con i poliziotti della scientifica.