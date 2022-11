Crisi epilettica in classe, soccorso studente in un istituto superiore di Empoli

Soccorsi questa mattina per un giovane studente empolese in un istituto superiore in via Fabiani, intorno al centro della città. Il ragazzo, un 16enne, è stato colto da una crisi epilettica ed è stato immediatamente soccorso dai professori.

Da quanto si apprende infatti, al momento della crisi che si è verificata poco dopo la prima campanella intorno alle 9.30 del mattino, i docenti si sono attivati subito procedendo secondo il protocollo. Sul posto sono giunte un'automedica di Empoli e un'ambulanza della Misericordia. Operatori del 118 e soccorritori hanno continuato l'intervento iniziato dagli insegnanti, trasportando il 16enne d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.