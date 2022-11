Doveva firmare in commissariato ma era a rubare in un'auto parcheggiata

Eseguita sabato scorso dalla polizia di Montecatini Terme l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, con apposizione del braccialetto elettronico, nei confronti di una donna montecatinese, con precedenti per rapina e furto aggravato.

L'aggravamento della misura era nata nel momento in cui per due volte la donna non si era presentata per l'obbligo di firma in commissariato. E proprio durante un controllo è stato appurato che invece di giungere dagli agenti era stata trovata a rubare in un'auto parcheggiata a Montecatini.

