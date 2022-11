Empolino si presenta alla città: "È la mascotte di tutti i bambini"

Empoli Città del Natale, fresca d'inaugurazione, tra le novità di quest'anno ha un amico in più che rappresenterà non solo le feste, ma anche tutti i bambini e le bambine empolesi.

Si chiama Empolino ed è un ciuchino, simbolo per tradizione di Empoli con il volo di piazza Farinata Degli Uberti. La morbita mascotte di peluche azzurro è vestita in tuta blu, felpa bianca con lo stemma di Empoli Città del Natale, ha un gran sorrisone, criniera nera come gli zoccoli e delle orecchie lunghe. Oggi la mascotte si è presentata alla città con Confesercenti Empolese Valdelsa, l'associazione Centro Storico e l'Istituto Comprensivo Empoli Ovest. Infatti il nome Empolino è frutto della fantasia e della creatività dei piccoli studenti Empolesi delle scuole dell'infanzia e primarie. Come spiegato dalla dirigente Maria Anna Bergantino e dalla vicepreside Stefania Carnesicchi, gli oltre 1300 bambini delle 15 scuole tra primarie e infanzia, hanno con la propria fantasia ideato il nome della mascotte: "I bambini non sono solo felici di incontrare Empolino a cui hanno dato il nome, ma si sentono parte attiva per aver dato un contributo a Empoli Città del Natale" commenta la dirigente. Empolino interverrà anche nelle scuole, aiutando i piccoli ad esempio nell'educazione civica.

"L'idea della mascotte nasce dopo il premio come miglior Natale d'Italia - dichiara Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empoli - da quel momento siamo entrati in contatto con organizzatori di mascotte di parchi tematici come Mirabilandia e Ranibow Magicland e abbiamo iniziato a progettare la nostra mascotte, che potesse rappresentare la città anche nel futuro, coinvolgendo le scuole per cercare un nome deciso dai bambini".

"Il Natale a Empoli si allarga alla città e alle scuole e diventa un contenitore più ampio - dice Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa - fondamentale per il commercio e strategico dal punto di vista turistico e culturale".

"Il progetto del Natale di Empoli non è solo commercio ma è anche legato alle famiglie e ai bambini, che si riconosceranno in questa mascotte" commenta l'assessore Antonio Ponzo Pellegini.

Presenti alla conferenza di presentazione di Empolino anche la Compagnia di Babbo Natale di Firenze, associazione dedita alla beneficenza: l'appuntamento inserito nel calendario natalizio di Empoli è per questo sabato 26 novembre. Alle 16.30 una flotta di babbi natale porterà gioia e sorprese alla pediatria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli per poi raggiungere piazza della Vittoria, tra illuminazioni scenografiche, mercatini e naturalmente Empolino.

Margherita Cecchin