Festa dell'Albero, la Figli di Guido Lapi ripianta alberi in Argentina

Figli di Guido Lapi, in collaborazione col suo storico fornitore di tannini di quebracho, la società argentina UNITAN, oggi 21 novembre celebra la Festa dell’Albero 2022 coinvolgendo i suoi clienti in un progetto sostenibile.

L’azienda toscana coglie l’occasione della giornata internazionale dedicata agli alberi per raccontare l’attività portata avanti insieme a UNITAN in Argentina: un progetto di riforestazione che garantisce la sostenibilità nell'utilizzo della risorsa naturale. Per ogni pianta di quebracho tagliata per l’estrazione del tannino, corrispondono nuove coltivazioni e messe a dimora di nuovi alberi.

Qualche numero? Solo nel 2022 UNITAN ha piantato 4 milioni di alberi tra quebracho ed eucalipto.

E altre 200.000 piantine di quebracho sono pronte per essere messe a dimora ogni anno.

Il progetto di UNITAN è portato avanti nel rispetto delle specie autoctone del proprio paese, insieme ad una diffusione di un messaggio green che passa attraverso il coinvolgimento di istituzioni, comunità locali e la partecipazione dei bambini delle scuole.

Il quebracho è un albero proveniente dall'Argentina caratterizzato da un’elevata presenza di tannini che Figli di Guido Lapi utilizza da sempre per il trattamento e la colorazione di prodotti unici. Un prodotto vegetale che, grazie a questo sistema industriale sostenibile, non priva il pianeta delle sue risorse, ma ne reimmette di nuove e in misura maggiore di quante ne utilizza.

Una “dolce” sorpresa per le concerie

Quest’anno la Figli di Guido Lapi, azienda specializzata in tannini vegetali per l’industria conciaria, ha deciso di raccontare alle concerie le attività virtuose di cui è co-protagonista. Oggi 21 novembre consegna ad oltre 100 aziende conciarie di Toscana e Veneto una confezione a forma di tronchetto contenente un dolce omaggio: tre vasetti di “Dulce de Leche”, la crema spalmabile dolce tipica argentina.

Un dono simbolico che celebra la Festa dell’Albero e, attraverso un QR Code, stimola a conoscere meglio le iniziative intraprese da UNITAN grazie al contributo della Figli di Guido Lapi.

Altre attività green di UNITAN

Ogni anno UNITAN registra un risparmio di emissioni in atmosfera pari a 300.000 tonnellate di CO2.

L’azienda argentina ha scelto di utilizzare energia da fonti rinnovabili, avviando un impianto a biomasse (nel quale è utilizzato il legno detannizzato) con potenza installata di 7 MW.

L’obiettivo di UNITAN entro il 2023 è quello del “Carbon Positive”: vale a dire superare con l’anidride carbonica non immessa in atmosfera (grazie alle piantagioni realizzate) il livello di CO2 immessa durante il processo di lavorazione.

“Questa è la prima edizione della Festa dell’Albero che celebriamo e vorremo far diventare questo giorno un’altra data di riferimento nel calendario della Figli di Guido Lapi, insieme all’8 marzo che già da tempo festeggiamo con la Mimosa- commenta la Figli di Guido Lapi- . È una nuova occasione per parlare alle concerie e celebrare insieme una scelta di concia naturalmente vegetali, come piace definirla a noi”.