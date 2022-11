Un furgone è andato in fiamme in Fi-Pi-Li tra le uscite di Empoli Est e Montelupo in direzione Firenze alle 17 di oggi, lunedì 21 novembre. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli con 2 mezzi e 7 unità. La polizia stradale è intervenuta per gestire la viabilità, in un tratto in cui è ridotta a causa dei lavori di manutenzione programmati.