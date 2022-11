Furto in tabaccheria a Livorno, 31enne in manette

Un arresto per furto a Livorno. Un 31enne di origini romene si è introdotto in una tabaccheria di via Ricasoli con due complici e ha rubato circa 500 euro di fondo cassa, sigarette e gratta e vinci.

I tre hanno usato una fioriera in cemento per sfondare la porta del locale. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione del proprietario, allertato dall'allarme. L'intervento dei militari ha messo in fuga i ladri e il 31enne è stato l'unico bloccato. Arrestato, è sottoposto all’obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore notturne e l’obbligo di firma. Indagini in corso per i complici.