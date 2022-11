Furto in un centro commerciale, due arresti a Pisa

Hanno rubato alcolici e quattro paia di cuffie bluetooth all'interno di un centro commerciale di Pisa. Due persone sono state arrestate a Pisa. La refurtiva portata via ammonta a 280 euro. Il furto è avvenuto nella serata di sabato 19 novembre.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale. Questa mattina si è celebrata l’udienza con rito direttissimo, all’esito della quale, gli arresti sono stati convalidati e i due uomini sono stati rimessi in libertà, in attesa del processo previsto per la metà del prossimo mese di dicembre.