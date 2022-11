Guardia di Finanza Firenze, cambio al vertice

Si è svolta oggi, presso la caserma di via Santa Reparata 97, la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze. Alla presenza del Comandante Regionale Toscana – Gen. D. Giuseppe Magliocco – e di una rappresentanza di personale dei Reparti dipendenti, il Gen. B. Fabrizio Nieddu – destinato a ricoprire il prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore del superiore Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale – ha passato le consegne del Comando Provinciale di Firenze al Gen. B. Bruno Salsano. Nel suo discorso di saluto, il Gen. B. Fabrizio Nieddu ha ringraziato i militari del Comando Provinciale e di tutti i Reparti dipendenti per l’eccellente lavoro svolto che, in un ampio periodo di comando, attraversato dalla gravissima emergenza sanitaria, ha permesso di ottenere significativi risultati nella tutela e salvaguardia dell’economia e del mercato. Il Gen. B. Bruno Salsano è nato a Roma nel 1970. È laureato e ha conseguito, tra gli altri, un master in materie tributarie. Ha fatto ingresso nell’Accademia del Corpo nel 1991. Proveniente dal Comando Generale, ha svolto incarichi addestrativi presso l’Accademia del Corpo nonché prestato servizio operativo in diverse aree geografiche del Paese (Abruzzo, Campania e Puglia).

Fonte: Ufficio stampa