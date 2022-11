Furgone fuori strada a Lastra a Signa, muore l'autista

Un tragico incidente è avvenuto in via Livornese a Lastra a Signa. Un furgone con una celle frigo è uscito dalla strada ed è finito in un fosso. L'uomo alla guida è deceduto.

Il fatto è successo verso le 13.30 di lunedì 21 novembre sulla SS67. A nulla sono valsi i soccorsi dell'ambulanza, l'uomo è deceduto. Uscendo di strada, per motivi da chiarire, è rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco di Firenze Ovest lo hanno estratto per consegnarlo ai sanitari, che hanno constatato il decesso.