Lo spettacolo pluripremiato su "Ciccio Speranza" al Quaranthana

Venerdì 25 novembre alle 21:30, al Quranthana, Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58 – loc. Corazzano) la compagnia Les Moustaches va in scena con "La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza", con Francesco Giordano, Alberto Gandolfo, Federico Bizzarri, regia di Alberto Fumagalli, Ludovica D’Auria, per la drammaturgia di Alberto Fumagalli.

Lo spettacolo ha ottenuto numerosi riconoscimenti; miglior spettacolo, premio Fersen e premio della stampa al Roma Fringe Festival 2020, finalista di Direction Under30 2020, finalista di Inbox 2021.

Ciccio Speranza è un ragazzo grasso, ma leggero, con un’anima talmente delicata, che potrebbe sembrare quella di una graziosa principessa nordeuropea. Vive in una vecchia catapecchia di provincia dove si sente soffocare, come una fragile libellula rosa in una teca di plexiglass opaco e ha un sogno troppo grande per poter rimanere in un cassetto di legno marcio: vuole danzare!

In una sperduta provincia di un’Italia sperduta, la sperduta famiglia Speranza Ciccio vive da generazioni le stesse lunghissime giornate. Solo, in fondo, nella sua fragilità, vuole scappare da quel luogo che mai ha sentito come casa. Attraverso il suo gutturale linguaggio, il suo corpo grassissimo e il suo sogno impacciato, il protagonista, in tutù rosa non smetterà mai di danzare, raccontandoci la sua vita così come la desidera.

Ciccio appartiene ad un mondo lontano, senza alcuna possibilità di esaudire il proprio sogno. Il suo destino è segnato, il suo carattere è condizionato, la sua vita è soffocata da un ambiente che gli sta stretto come un cappottino antigelo sta stretto ad un bulldog inglese.

Dunque, perché rattrappire i propri istinti? Solo perché la cicogna ci ha fatto cadere lontano dalla terra promessa? Perché sentirsi schiacciati da una famiglia che non vuole conoscere un mondo che sta oltre il proprio campo di fagioli?

Lo spettacolo è il secondo appuntamento della stagione di prosa organizzata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

BIGLIETTI

INGRESSO INTERO € 12

RIDOTTO € 11

RIDUZIONI UNDER 25 e OVER 65

QUARANTHANA TEATRO COMUNALE DI SAN MINIATO

Via Zara 58 Corazzano (PI)

Tel. 370 3687878 /0571 462835

comunicazione@teatrinodeifondi.it / www.quaranthana.it / www.teatrinodeifondi.it

