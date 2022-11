Maltrattata e minacciata per mesi: reagisce e fa arrestare l'ex compagno

E' stato deciso per l'arresto di un 40enne albanese ma residente nel comprensorio del cuoio dopo molti episodi di violenza nei confronti della ex compagna. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto su di un treno in direzione Pisa, dove la donna avrebbe dovuto sottoporsi a dei controlli per la sua salute. L'uomo ha cominciato a insultarla e a pedinarla una volta scesa dal convoglio. Ad aspettarlo però anche la polizia ferroviaria che ha disposto l'arresto. In uno dei precedenti episodi l'uomo aveva pubblicato una foto su Facebook dove mostrava una pistola e la didascalia 'questa è per te'. Nel corso dei mesi il violento aveva minacciato la donna di fare del male a lei e ai suoi familiari. Il 40enne aveva già una sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia, adesso è di nuovo in carcere.

La donna, che è stata indirizzata verso un percorso antiviolenza, ritiene di essere ancora in pericolo dato che ci sono stati precedenti anche con il padre dell'ex compagno, anch'egli denunciato e pare con precedenti, e perché potrebbe essere chiesto il trasferimento ai domiciliari, ossia a casa della donna. Le denunce erano state avviate per il padre ad agosto, per l'ex compagno ad ottobre, secondo quanto spiegato dalla donna. Ad avvertire le forze dell'ordine fu una terza persona, che chiamò i carabinieri dopo essere stata assalita verbalmente dal 40enne. In un episodio questo autunno, la donna maltrattata, racconta, riuscì a sfuggire all'ira dell'ex compagno nascondendosi nel bagno di un bar, accompagnata dai gestori, in un gesto di solidarietà che purtroppo non è bastato a far cessare le violenze fino all'arresto.