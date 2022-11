Metti in Campo il Cuore per l'Ucraina, è il momento dei ringraziamenti

Oltre 8800 biglietti venduti e quasi 6000 spettatori allo stadio, nonostante la pioggia: sabato 19 al Castellani di Empoli erano tantissime le persone che un po' infreddolite ma sorridenti hanno deciso di “mettere in campo il cuore” insieme alla Nazionale Italiana Cantanti e ai Campioni del Cuore Shalom. E così neanche la pioggia ha potuto rovinare quello che di bello si può costruire tutti insieme. Il lunedì è quindi il giorno dei bilanci e dei ringraziamenti.

Il primo ringraziamento va agli sponsor che ci hanno supportato, permettendoci di coprire tutti i costi organizzativi con i loro contributi e di poter così dedicare l’intero incasso all’Ucraina. Grazie quindi a Acque SPA, Alia Servizi Ambientali SPA, Berni Store, CESVOT, Unicoop Firenze, EdilKamin, Energy 4 Change, Fondazione SESA, Giglio Firenze Real Estate, ISD Italy, IV San Bernard, Lupi estintori, Mummy Gummy, NGM, Regione Toscana e Tempo Zero. Grazie inoltre a Nobis Assicurazioni e a Club 41 per il contributo dato per il nostro progetto in Ucraina.

Grazie al Comune di Empoli, in particolare all’assessore Fabrizio Biuzzi, per il supporto organizzativo enorme e instancabile.

Grazie all’Empoli FC e a tutto il personale dello Stadio Castellani che con grandissima professionalità si è messo a disposizione per una serata diversa dal solito.

Grazie a Mediaset che anche quest’anno ha scelto di mandare in onda questo evento (fino al 27 novembre è possibile rivedere la partita su Mediaset Infinity).

Grazie alla Nazionale Italiana Cantanti e a tutti i giocatori di entrambe le squadre che si sono messi a disposizione con generosità per questa serata di solidarietà e divertimento.

Grazie a Radio Bruno per la copertura e in particolare a Leonello Viale che ci hanno fatto cantare, applaudire, urlare e fare l’onda sabato allo stadio.

Un grazie speciale e personale va a tutte le società sportive, alle associazioni e alle scuole che ci hanno aiutato a promuovere l’iniziativa e che si sono mosse per portare allo stadio centinaia di ragazzi. Il prepartita era dedicato a loro, ma a causa della pioggia non è stato possibile realizzare la sfilata, ci abbiamo sperato fino all’ultimo e il messaggio mandato nel pomeriggio per annullare la sfilata è stato il momento più difficile di questi ultimi due mesi. Grazie per aver capito e per aver comunque deciso in tantissimi di venire allo stadio sabato sera. Speriamo che la partita vi sia piaciuta e che vi siate comunque sentiti tutti parte dello spettacolo.

Le società sportive e associazioni che hanno aderito a Metti in campo il cuore per l’Ucraina e che erano pronte a sfilare in campo sono: A.S.D. Piaggione Villanova Calcio, Elsasport Volley, Polisportiva Santa Maria, Use Basket Empoli, Etrusca Basket, Saltavanti Empoli, Asd Move , Asd Dance Project, Argento Vivo San Miniato, A.S.D Bunny Club Vinci, Montopoli Calcio, C.C. Romaiano, Certaldo Calcio, Polisportiva Coop Empoli, Judo Empoli, Artlab Montelupo, Polisportiva Il Giglio, US Limite Capraia, Asd La Borra, Stella Rossa Pattinaggio, Tennis San Miniato, Stella Rossa Calcio Castelfranco, Castelfiorentino United, Astro Dragon Ladies Empoli, Delfini A.G.D. Di Empoli, Asd Montelupo, Atletica La Rocca Di San Miniato, Empoli Calcio, Folgore Pallavolo, TNT NUOTO Empoli, Asd San Miniato Basso Calcio, Atletica Toscana Empoli, Pallavolo Casciavola, AC Giovani Fucecchio 2000, Polisportiva Ponzano Scuola Calcio, US Ponte A Elsa 2005, Cerretese Volley, Cerretese Basket, Cerretese Calcio, Montelupo Calcio, ASD Polisportiva Avane, Scuola Italiana Cani Salvataggio, Stella Azzura, Fornacette Calcio, Oltrera Calcio, Pontedera Calcio, Pomo Di Venere, Asd Hockey Empoli, Asd Folgore di Fucecchio, Scuola Montanelli Petrarca di Fucecchio, Scuola Checchi di Fucecchio, Scuola SS Annunziata, Atletica Leggera di Montelupo, Centro diurno disabili La Farfalla, A.S.D. GAM, Aquateam Nuoto di Castelfranco, Associazione Abbracciami e Apd Calciando Insieme, Enars Ballet, SB Cheer and Dance, le Contrade di Fucecchio e la Pro Loco di Montopoli.

E’ grazie alla generosità e alla disponibilità di ognuno di voi che è stato possibile raccogliere la cifra enorme di 51.350 euro che saranno devoluti interamente alla realizzazione di case per gli sfollati a causa della guerra a Leopoli in Ucraina.