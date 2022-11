Nella chiesa di Santa Maria delle Vedute la tradizionale festa dei carabinieri

Ieri si è svolta a Fucecchio, nella chiesa cittadina di Santa Maria delle Vedute, la celebrazione della Virgo Fidelis tradizionale festa dei carabinieri. E’ per noi un appuntamento molto importante che ogni anno ci fa sentire vivo e tangibile l’abbraccio di tutta la comunità Fucecchiese che si stringe intorno ai Carabinieri in servizio attivo e a quelli in congedo e, puntualmente, rinvigorisce il nostro impegno reverente per il futuro.

Durante l’omelia Don Rudzki Leszek Jerzy ha ricordato quanto sia forte l’attaccamento per noi carabinieri di ieri, oggi e domani per la madre celeste e quanto significativa sia la scelta di aver accolto quale stella polare del nostro agire il suo esempio di fedeltà cristiana.

Dopo la celebrazione eucaristica è stata benedetta un’opera raffigurante proprio la Vergine Maria che il maestro Giosuè Cino ha realizzato ed ha voluto donare alla nostra locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Significativa la presenza del Sindaco di Fucecchio al quale il maresciallo Spitaleri, Presidente della Sezione A.N.C., in segno di condivisione dei valori che ci ispirano, ha delegato la lettura della preghiera del carabiniere e dell’Ispettore regionale dell’A.N.C. il Generale di Divisione Luigi Nardini che nel portare i suoi saluti istituzionali ha sottolineato di aver tenuto molto a questa visita per portare con la sua presenza il proprio apprezzamento all’attività della nostra associazione di Fucecchio.

Presso la sede dell’associazione sono state poi conferite le medaglie ai soci per venti e dieci anni di servizio ed è stato consegnato, a chi ha partecipato alle attività durante l’emergenza Covid, un duplicato dell’attestato di lode concesso dalla Presidenza Nazionale al Nucleo di Protezione Civile di Fucecchio. Tra i premiati anche il Sindaco Alessio Spinelli, il Luogotenente Comandante di Stazione Pietro Pirina ed il Comandante della Polizia Municipale Dott. Roberto Dini.

Queste le parole del sindaco Spinelli sull'iniziativa: "Questa festa, svoltasi insieme a una moltitudine di bambini con in mano le bandierine tricolore, deve far capire l’importanza delle istituzioni specialmente quella dell’arma dei carabinieri, nei secoli fedele ai valori di solidarietà ed aiuto verso i più deboli e valori della difesa dei cittadini e delle situazioni di criticità. Sono anch’io onorato di far parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri e con molto piacere ho indossato i loro colori nelle recenti due missioni in Ucraina consegnando aiuti umanitari".

Fonte: Associazione Nazionale Carabinieri - sez. di Fucecchio