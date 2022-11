Orfana del padre carabiniere, Nicole si laurea sostenuta dall'Opera dell'Arma

Il Comandante Provinciale Carabinieri di Pisa, Colonnello Mauro Izzo, in ricordo della “Giornata dell’Orfano”, ha consegnato una targa a Nicole De Sancis, orfana del Luogotenente Armando

deceduto in servizio, assistita e sostenuta, nel suo percorso di studi, dall’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri).

Il Colonnello Izzo, presente anche la mamma della giovane, si è complimentato con Nicole che ha conseguito la laurea triennale in Interpretariato e quindi il titolo magistrale in Design of Sustainable

Tourism System ed ha evidenziato l’importanza dell’Organismo che dedica tutte le sue energie a favore degli orfani dell’Arma.