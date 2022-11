PalaParenti in festa, i Lupi trionfano 3-0 contro Cuneo

KEMAS LAMIPEL S. CROCE - BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO 3-0

Parziali: 32-30, 25-20, 25-15

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles , Favaro, Motzo 22, Colli 13, Maiocchi 8, Acquarone 2, Vigil Gonzalez 5, Compagnoni, Hanzic, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 7. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Cardona 18, Codarin 5, Parodi 7, Kopfli, Esposito, Lanciani 1, Pedron, Chiapello 3, Botto 8, Bisotto, Lilli, Sighinolfi 6. All. Giaccardi 2^ All. Gallesio

Arbitri: Fabio Toni, Maurina Sessolo

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 6, battute sbagliate 8, muri 6

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: battute punto 4, battute sbagliate 13, muri 7

Trionfo della Kemas Lamipel nella grande sfida con BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. La migliore prestazione stagionale, davanti a una bellissima cornice di pubblico, con il gemellaggio tra una Curva Parenti vestita a festa e i supporters ospiti intervenuti da Cuneo. Prima frazione infinita e bellissima: 10 punti per Motzo, 7 per il collega avversario Cardona, pochi errori, tanta pallavolo. Dal 24-24 in poi inizia un set alternativo, tra svarioni al servizio e attacchi potentissimi con magie di entrambi i palleggiatori. La spunta la squadra di casa, 32-30, 38’ minuti di gioco. Alla ripresa scappa subito la BAM, che vuole reagire, ma Santa Croce rientra e la ribalta con una intelligente serie al servizio di Acquarone. Palleggiatore biancorosso, peraltro, ispiratissimo in tutti i fondamentali, in primis nella regia. A suon di attacchi e con una percentuale offensiva importante (62%), la truppa di Mastrangelo prende un break notevole (22-17), soffre (22-19), ma riesce a imporsi portando la gara sul 2-0. Il coach ospite prova a rianimare i suoi giocatori, poi a sistemare il sestetto, ma la BAM va subito sotto con break pesanti e il set diventa un monologo targato Kemas Lamipel fino al 25-15 finale. Motzo chiude a 22 punti, Colli con l’89% in attacco, Vigil Gonzalez si congeda dalla partita con una bellissima battuta al salto, ace diretto: bella partita anche del centrale spagnolo come di Maiocchi (13 punti) e Truocchio (8 punti). 62% di positività in ricezione per Davide Morgese.

Vincenzo Mastrangelo nel post-gara: "Quello che sta succedendo adesso è il risultato di un grande lavoro portato avanti fin da quando perdevamo. Stiamo trovando equilibrio in battuta, muro-difesa, abbiamo trovato un capitano che in questo momento ci sta dando la marcia in più da un punto di vista di equilibrio caratteriale. Sono contento di quel che ci sta succedendo. Adesso abbiamo un’altra bellissima settimana davanti, con la trasferta a Bergamo. Sarà un piacere andare a giocare là e vedere a che livello siamo".

Matheus Motzo: "È una vittoria che volevamo, sono settimane che lavoriamo per questo. Abbiamo attraversato un periodo negativo e ci siamo sbloccati soltanto domenica scorsa con Porto Viro, ma non abbiamo mai smesso di prepararci e allenarci e i risultati stanno arrivando. Oggi abbiamo giocato veramente di squadra, e non penso soltanto ai sei/sette in campo ma a tutti e quattordici i ragazzi che spingono tantissimo ad ogni seduta e mettono il gruppo in condizione di lavorare al meglio".

LA CRONACA

Biancorossi in campo con Acquarone-Motzo in diagonale, Maiocchi e Colli in posto quattro, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Cuneo risponde con Pedron in regia, il giovane Cardona opposto in sostituzione dell’assente Mastrangelo, Sighinolfi e Codarin centrali, Botto e Parodi a schiacciare e ricevere, Bisotto settimo uomo.

Primo set. Equilibrio massimo fin dai primi scambi. Pochi errori, tante battute “tattiche” per mettere in difficoltà gli avversari. Sul 14-14, Cardona mette a terra un parallelo importante, poi il muro di Cuneo prende Maiocchi in pipe. Motzo, ben innescato da Acquarone, scarica un missile ma sulla rotazione seguente sbaglia il servizio. 15-17, che diventa 15-18 per il muro di Sighinolfi su Colli. Il +3 ospite sembra condizionare il parziale ma Santa Croce rientra e coach Giaccardi è costretto a chiamare time-out sul 18-19 e nonostante questo i biancorossi operano l’aggancio 22-22, poi 23-23 ma Cuneo si prende il primo set point con Botto. Risponde Motzo con un mani e fuori che lascia con il fiato sospeso tutto il Palazzetto. Inizia una lunghissima serie di set-point da ambo le parti. Sul 31-30 un muro a tre della Kemas Lamipel spegne il tentativo di attacco dello stesso Botto. Cuneo chiama il “check” per un tocco di rete ma il fallo non c’è e la prima frazione finisce nelle mani dei Lupi.

Secondo set. Parte meglio la formazione ospite che, come nel primo parziale, avanza forte del vantaggio di tre lunghezze. 5-8, 6-9, il muro locale non riesce ad arginare le iniziative avversarie. L’aggancio e il sorpasso avvengono a quota 12, poi Motzo tira giù il 14esimo punto e la “pipe” di Parodi in rete regala alla Kemas Lamipel il 15-12. Il +3 si sposta a favore dei santacrocesi, ma diventa subito +4 con una difesa di Acquarone che cade a terra nel campo avversario. I biancorossi, ispirati dal proprio palleggiatore e da un Colli che non sbaglia praticamente niente, arrivano sul 20-15 dopo l’ennesimo errore di Cuneo sull’asse, questa volta, Pedron-Codarin. Gli ospiti pur sprecisi non mollano, arrivano sul 22-19 e costringono al time-out Mastrangelo. Cardona, sostituto dell’assente Santangelo, cerca di trascinare Cuneo alla rimonta, ma un diagonale fantastico di Matheus Motzo e una “spazzolata” dello stesso opposto sulle mani di Cardona portano Santa Croce sul 2-0.

Terzo set. Partenza inedita per gli standard di questa gara. Grazie ad un bel turno in servizio di Colli i locali si portano addirittura sul 7-1, dando un indirizzo preciso al parziale. Nonostante i cambi proposti dalla panchina piemontese, doppio cambio e inserimenti di Chiapello e Lanciani, l’andamento del match non devia da quanto proposto all’inizio. La “pipe” di Maiocchi questa volta sul 13-7, sul 14-7 coach Giaccardi ferma tutto cercando di far ritrovare lucidità alla propria squadra. La Kemas Lamipel non è d’accordo e continua a macinare gioco senza alcun cedimento: 17-9, 21-11, 24-15. La chiude giustamente Leonardo Colli, eletto a fine partita MVP dell’incontro.

LA CLASSIFICA (8^ giornata, andata)

Tonno Callipo Vibo Valentia 17 pt

BCC Castellana Grotte 16 pt

Agnelli Tipiesse Bergamo 16 pt

Videx Grottazzolina 14 pt

Delta Group Porto Viro 14 pt

Consar Ravenna 13 pt

Kemas Lamipel S. Croce 13 pt

Conad Reggio Emilia 12 pt

Tinet Prata Pordenone 11 pt

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 11 pt

Libertas Cantù 11 pt

Consoli MC Donald’s Brescia 9 pt

Cave del Sole Lagonegro 8 pt

HKR Motta di Livenza 3 pt

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa