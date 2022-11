Parte il colpo di fucile durante la lite tra anziani fratelli, accade a Cascina

La lite tra anziani fratelli per una questione forse legata a una vecchia eredità si è conclusa con un colpo di fucile. Il fatto è accaduto in una casa di Cascina, questa mattina. I carabinieri indagano dopo essere intervenuti su segnalazione dei vicini che avevano sentito il botto. Nella casa a Latignano i militari non hanno trovato nessuno ma l'area è stata cinturata in attesa di capire cos'era realmente accaduto. Sul fatto l'Arma mantiene il massimo riserbo. Nessuno è rimasto ferito.