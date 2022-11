Screening mammografici nel Mugello, è partito il servizio: invito a 6500 donne residenti

E’ attiva da qualche giorno anche nel Mugello l’unità mobile attrezzata che esegue mammografie di primo livello. Il servizio organizzato da Ispro in collaborazione con la Asl Toscana centro, si rivolge a circa 6500 donne, tante sono le residenti nel Mugello nella fascia di età 45-74 anni che riceveranno l’invito a fare lo screening mammografico nei prossimi mesi.

A Firenzuola l’unità mobile attrezzata e dedicata all’Alto Mugello, attiva da lunedì scorso, rimarrà fino al 24 novembre in via Riobarondoli, nei parcheggi difronte al presidio Asl. A Dicomano una seconda unità mobile arrivata il 17 novembre, stazionerà fino a domani 22 novembre accanto al Municipio, lato presidio sanitario. Ancora nell’Alto Mugello, a Marradi, farà tappa dal 25 novembre fino al 3 dicembre in via della Repubblica presso il mercato coperto. L’unità mobile sarà a Palazzuolo sul Senio dal 5 al 9 dicembre in via Pagani 5, nell’area esterna presso Telecentro. A Borgo San Lorenzo il servizio dal 23 dicembre e fino alla fine del mese di marzo, rimarrà attivo in piazzale Lavacchini, presso il parcheggio di Villa Pecori.

Le donne residenti o con domicilio sanitario nel Mugello, inserite per fascia di età all’interno del programma di screening mammografico, riceveranno una lettera con appuntamento prefissato. Chi avesse necessità di avere informazioni o spostare l’appuntamento, può farlo telefonando al numero unico aziendale 055 545454 (tasto 4 e poi tasto 1 per scegliere Ispro) in orario di Cup, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato dalle 7.45 alle 12.30. E’ possibile anche scrivere a Ispro all’email infoscreening@ispro.toscana.it. In caso di mancato ricevimento dell’invito, il numero da chiamare è quello unico aziendale 055 545454.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO