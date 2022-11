Si pattina sul ghiaccio a Poggibonsi per un Natale coi fiocchi

A Poggibonsi arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sarà in piazza Berlinguer e già da domani, 22 novembre, inizieranno le operazioni di allestimento. Prende corpo il cartellone di eventi natalizi frutto di un percorso di condivisione che vede insieme amministrazione, Confesercenti e Confcommercio, associazione ViaMaestra e Fondazione Elsa. Un percorso da cui ha avuto origine il progetto “La magia del green, dell’arte e della luce”, cofinanziato attraverso la partecipazione ad un bando di marketing territoriale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena. “Un cartellone di eventi in centro storico che avrà il suo clou nel periodo natalizio proprio per rendere la nostra città attrattiva al massimo delle sue potenzialità attraverso un complesso di collaborazioni, idee, risorse e anche valutazioni – dice l’assessore Fabio Carrozzino – La pista di pattinaggio su ghiaccio si colloca in questo progetto ed è stata accompagnata da valutazioni e accorgimenti specifici sul fronte della sosta, come sollecitato dai commercianti stessi”.



La pista di pattinaggio, richiesta dall’associazione ViaMaestra, sarà attiva dal 26 novembre all’Epifania in piazza Berlinguer. Dalle verifiche, effettuate su richiesta dell’associazione stessa, è emerso che non è possibile per motivi di sicurezza procedere con l’uso parziale dello spazio carrabile, che sarà dunque completamente occupato dalla pista. Con l’inizio dell’allestimento entrerà in vigore il divieto di sosta su tutta la piazza. I parcheggi a pagamento posti su via Trento, sia sul lato limitrofo a piazza Berlinguer, sia dalla parte opposta ovvero dal centro commerciale a largo Gramsci, saranno trasformati in parcheggi a disco orario, estendendo in tal senso la richiesta arrivata da ViaMaestra. “Laddove possibile abbiamo cercato di raccogliere le sollecitazioni – precisa l’assessore – fermo restando che sono stati messi a disposizione ben 96 posti auto a sosta libera al primo e secondo piano del centralissimo parcheggio della stazione. Una trasformazione recente che è stata proprio in questi giorni accompagnata da adeguata segnaletica. Il lavoro procede su tutti i fronti”. Il progetto di eventi e allestimenti per il Natale 2022 sarà svelato nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa