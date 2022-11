Solidarietà, la Compagnia di Babbo Natale all'ospedale di Empoli

Il cuore della Compagnia di Babbo Natale batte forte in Toscana. Scende in vasca per i malati di Sla a Firenze e va nel reparto pediatrico dell’ospedale San Giuseppe di Empoli il 26 novembre.

Stamani la Compagnia di Babbo Natale ha partecipato alla presentazione di “Empolino” la mascotte ufficiale di Empoli Città del Natale presentando due iniziative in programma sabato 26 novembre: la visita ai piccoli del reparto pediatrico (ore 16,30) e una sfilata per le vie del centro per distribuire caramelle

Ieri i Babbi erano a nuotare nella piscina a San Marcellino a Firenze per partecipare alla maratona di beneficenza dedicata alla raccolta fondi a sostegno delle famiglie con malati di Sla. “La trasformazione in Fondazione- spiega il presidente Silvano Gori- ci impegna a diventare sempre di più per rispondere a bisogni antichi, ma sempre crescenti. Basta pensare alle ‘nuove’ famiglie bisognose, anche non tradizionali, che hanno bisogno di sostegno. Ci muoviamo così necessariamente sia per essere sempre più numerosi, sia allargando la conoscenza della Compagnia per avere più persone che credono in noi attraverso la donazione del 5 per mille. Più siamo e più sorrisi portiamo. C’è bisogno di energie umane ed economiche- prosegue Gori- . Essere a Empoli, come a Firenze o in altri luoghi della Toscana fa parte di questo programma; allargare la conoscenza ai territori vicini, portare aiuti e solidarietà”

“Una vasca per Aisla Firenze" (si è conclusa l’ottava edizione) ha visto oltre 300 partecipanti, e ha ricavato complessivamente 6000 euro. Aisla ha ringraziato la Compagnia di Babbo Natale guidata da Silvano Gori il cui impegno nelle attività sociali e a sostegno delle famiglie bisognose non si ferma e va avanti nel supportare tante altre realtà con le quali condivide progetti comuni.