Vinci, doppio incontro sul romanzo 'Irma Kohn è stata qui' di Matteo Corradini

Il 24 novembre l'autore incontrerà i ragazzi a Villa Reghini mentre dialogherà con Amalia Chiovaro alla Biblioteca Popolare Resistente di Sovigliana. La vicesindaca Iallorenzi: “Una storia per ragazzi che però parla anche agli adulti”

Vinci, 21 novembre 2022. Il 24 novembre a Vinci è in programma la presentazione del romanzo per ragazzi 'Irma Kohn è stata qui': in programma un dialogo tra l'autore Matteo Corradini e Amalia Chiovaro. È stato deciso di suddividere l’incontro in due parti: la prima si svolgerà alla B iblioteca dei Ragazzi a Villa Reghini , con inizio alle ore 16.30 , e poi con Chiovaro alla Biblioteca Popolare Resistente , sempre a Sovigliana ( ore 17.30 ).

L'evento, gestito direttamente dall'associazione Teatro Cantiere Florida di Firenze, vede il coinvolgimento del Comune di Vinci. Il primo incontro è specificatamente pensato per i ragazzi, mentre quello successivo è rivolto al pubblico di ogni età. Parteciperanno anche rappresentanti di Anpi e Aned.

“Continua il rapporto di collaborazione tra la Biblioteca comunale dei Ragazzi e la Biblioteca Popolare Resistente proponendo temi importanti che meritano attenzione, in questo caso con un romanzo che ha come ambientazione la guerra e la Shoah – ha commentato il vicesindaco e assessore alla cultura Sara Iallorenzi -. Il romanzo 'Irma Kohn è stata qui' è pensato per ragazzi ma in realtà coinvolge tutti: per questo è stato deciso di suddividere gli incontri in due parti, uno direttamente legato ai ragazzi e l'altro al pubblico di ogni età”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa