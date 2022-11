Baule dei Sogni, nuovi appuntamenti a teatro per i bambini nel Cuoio

Il Baule dei sogni, arrivato alla trentottesima edizione, propone questa settimana un doppio appuntamento.

Sabato 26 novembre alle 16.30 al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte in scena La storia di Cipì e Bandiera di Mario Lodi, riadattamento Giorgio Scaramuzzino, con Giorgio Scaramuzzino e Vania Pucci, immagini Ines Cattabriga, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

Una bella riscoperta in versione teatrale di due classici per l’infanzia del grande maestro Mario Lodi, nel centenario della nascita. Per la prima volta Cipì e Bandiera, due dei suoi racconti più belli e famosi vanno in scena insieme, in un dialogo tra il piccolo passerotto e la foglia coraggiosa che spronano alla curiosità e al coraggio, elementi fondamentali per accompagnare i bambini nel cammino della vita. Adatto a bambini dai 4 ai 10 anni.

La rassegna prosegue sabato 3 dicembre con Celestina e la luna, produzione Crest, per poi riprendere a gennaio i sabati 14-21 e 28.

Domenica 27 novembre alle 17.00 si apre Il Baule dei sogni anche al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno con Trame su misura vol.2 di e con Renzo Boldrini e Daria Palotti, luci di Michelangelo Campanale, operatore multimediale Roberto Bonfanti, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Adatto a bambini dai 5 ai 10 anni.

Lo spettacolo è il secondo volume del ciclo di azioni sceniche denominato Trame su Misura. Un ciclo narrativo basato su riscritture di Renzo Boldrini di alcune fiabe e storie. Anche in questo secondo volume si raccontano due storie, con un’originale modalità che fonde lettura animata e disegno dal vivo. Uno spettacolo coloratissimo grazie ai pennelli, ai disegni della bravissima Daria Palotti, musicale grazie alle rime di Renzo Boldrini e le musiche e gli effetti sonori di Roberto Bonfanti. Due storie diverse per dinamica narrativa e scelte compositive ma legate intimamente dallo stesso filo tematico: il rapporto, straordinario, fra nonni e nipoti. Cappuccetto Rosso come nessuno ve l’ha mai raccontata Nella prima storia di mette in scena una versione di Cappuccetto Rosso ispirata a quella di Roald Dahl. La storia della bambina più raccontata al mondo si muove inizialmente sulle coordinate narrative universalmente conosciute ma si sa come s’inizia ma non come si finisce. In un bosco frequentato lupi tecnologici e nonne dall’appetito di ferro e dalla testa più leggera di una nuvola. Il secondo racconto è ispirato alla Passeggiata di un distratto di Gianni Rodari. Una storia che nonno Stefano sa leggere nel libro magico del cielo, invisibile per chi non possiede un’abilità particolare: saper sognare ad occhi aperti.

Si prosegue domenica 4 dicembre con Enrichetta dal Ciuffo, produzione Tetro per davvero/N.R.G Coop e Accademia Perduta Romagna Teatri; venerdì 6 gennaio La Befana a Teatro produzione Giallo Mare Minimal Teatro e infine domenica 15 gennaio Cappuccetto e la nonna di e con Vania Pucci.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte, e prevede spettacoli il sabato a Santa Maria a Monte e la domenica a Santa Croce, in orario pomeridiano.

Le biglietterie sono aperte nei rispettivi teatri nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio.

Per questa edizione una promozione per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori che entrano gratis (gli adulti pagano ingresso).

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa