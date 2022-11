CerretOlio, debuttano le degustazioni in centro a Cerreto Guidi

Si svolgerà Domenica 27 Novembre ,“Sapori d’autunno”, l’ormai collaudata manifestazione promossa dall’Associazione CCN Buontalenti e dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune e con il prezioso sostegno di altre associazioni. Si tratta di un’ imperdibile occasione per assaggiare i prodotti locali e andare alla scoperta delle bellezze del territorio.

Per l’intera giornata, dalle 10 alle 19, previste numerose iniziative, dal mercato enogastronomico con i prodotti del territorio, ai mercatini con una vasta oggettistica d’arte e d’ingegno.

In occasione di “Sapori d’autunno” prevista l’apertura dei negozi per lo shopping in centro e la possibilità di visitare la Miniatura all’Uncinetto realizzata grazie alla bravura delle Dame all’Uncinetto.

Da segnalare, inoltre, che la Villa Medicea, patrimonio mondiale dell’Unesco, sarà aperta con visite guidate (al mattino ore 9,00; ore 10,00; ore 11,00) e al pomeriggio (ore 15,00 e ore 16,00).

Tra le novità di questa tornata di “Sapori d’autunno”, lo svolgimento della prima edizione di “CerretOlio”, una mostra mercato con Degustazione Olio EVO delle colline cerretesi. Quella di Cerreto Guidi è infatti un’area, oltre che vitivinicola, a spiccata vocazione olivicola con molte aziende che producono un olio di grande qualità.

“Cerreto Guidi è terra di eccellenti vini ma anche di ottimo Olio Extravergine di Oliva che, perciò, merita il giusto riconoscimento. E’ con questo proposito- osserva l’Assessore all’agricoltura del Comune di Cerreto Guidi Paolo Feri - che con soddisfazione ci apprestiamo a presentare la prima edizione di “CerretOlio” Mostra mercato con degustazione, dedicata all’olio EVO delle colline Cerretesi che vuole essere anche un ringraziamento alle Aziende, grandi e piccole, che con il loro lavoro ci permettono di gustare questo straordinario alimento che non dovrebbe mai mancare in una alimentazione sana e tradizionale. Ringrazio infine le associazioni e gli uffici comunali che con passione hanno lavorato all’organizzazione di questa manifestazione che mi auguro, possa diventare un appuntamento fisso tra le iniziative tese a valorizzare il nostro territorio”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa