Uccise 94enne a Livorno, condannato 47enne

Giacomo Casalati è stato condannato a ventitré anni di carcere dalla corte d'assise di Livorno. Il 47enne è reo confesso dell'omicidio di Nazzario Cerrai, 94enne trovato morto nella sua casa a Livorno il 27 agosto 2021. Assolta dall'accusa di concorso nel delitto la 50enne compagna di Casalati, che aveva fatto da badante alla vittima. La donna ha avuto 2 anni e 4 mesi per ricettazione e furto di oggetti dalla casa del 94enne.

Il pm aveva chiesto 25 annui per Casalati e 12 per Ricci. In un primissimo momento la morte dell'anziano, trovato privo di vita nel suo letto, era stata attribuita a cause naturali. La scoperta poi di una cassetta di sicurezza in casa forzata e svuotata aveva cambiato lo scenario. Casalati, secondo l'accusa, avrebbe soffocato Cerrai.