Consiglio comunale Empoli, si parla del nido Stacciaburatta e dell'emergenza neve

Venerdì 25 novembre 2022 si riunirà il Consiglio Comunale di Empoli, nell’aula al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta comincerà a partire dalle 18.30 con eventuale proseguimento alle 21. I lavori consiliari potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio

2.Variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024

3.Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 34 e 238 della legge Regione Toscana n. 65/2014 e s.m.i. mediante approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione dell’asilo nido “Stacciaburatta” e del progetto definitivo del nuovo tratto stradale di collegamento tra via Righi e via Galletti. Approvazione definitiva

4.Realizzazione del nuovo polo sportivo di atletica a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio a Empoli - primo stralcio. Variante al RU, mediante approvazione del progetto definitivo di cui all'art. 34 della LRT 65/2014 e dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

5.Permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14, comma 1 del DPR 380/2001 e dell'art. 97 comma 2 della LRT 65/2014 per “Lavori di completamento degli edifici n. 4 e n. 5 del plesso scolastico di bioarchitettura - Istituto Superiore Galileo-Ferraris di Empoli” in via Raffaello Sanzio n. 187 (addizioni volumetriche agli edifici esistenti, realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente - art. 134, comma 1, lett. g) L.R. 65/2014)

6.Gestione associata delle funzioni di catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 m dai boschi percorsi dal fuoco - Approvazione schema di convenzione

7.Piano di Emergenza Neve comunale 2022

8.Mozione presentata dai gruppi consiliari Questa è Empoli e Partito Democratico relativa a proseguire l'appoggio alle iniziative per l'istituzione del Tribunale ordinario di Empoli e la Procura della Repubblica presso lo stesso.

9.Mozione presentata dalle consigliere Maria Cira d'Antuono, Chiara Pagni, Simona Cioni, Viola Rovai, Simona di Rosa, Beatrice Cioni, Sara Fluvi, Laura Mannucci, Anna Baldi a sostegno delle donne iraniane "Donna, Vita, Libertà".

10.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli sulle dichiarazioni rese dall'ambasciatore per i mondiali di calcio del Qatar.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa