Enrico, tetraplegico, ha bisogno di cure: la raccolta fondi da Livorno

“Enrico è attaccato a un respiratore, è tetraplegico (paralisi totale ad arti superiori e inferiori) e ha bisogno di affrontare delle cure costose e urgenti. L'assenza di danni cerebrali gli permette di essere cosciente e di comunicare tramite labiale i suoi bisogni e il suo attaccamento alla vita”.

Per il 29enne è partita da Livorno una raccolta fondi su GoFundMe che in quattro giorni ha ricevuto più di quattrocento donazioni arrivando alla cifra di 17.700 euro.

“Enrico - si legge - il 2 ottobre scorso, giorno del suo compleanno, a seguito di una brutta caduta dal motorino ha riportato la rottura delle vertebre cervicali con lesione del midollo. Durante i due delicati interventi per la ricostruzione delle vertebre - scrive l’organizzatrice, Roberta Turini - ha avuto un arresto cardiaco che è riuscito a superare”.

“Enrico - prosegue - può contare soltanto sul supporto della madre, in quanto orfano di padre dalla nascita. A novembre - continua - verrà trasferito in un centro specializzato a Montecatone (Imola) e questa è solo la prima fase di un lungo percorso riabilitativo con tempistiche e esiti incerti, in cui avrà bisogno di molte cure, riabilitazione e di tutti gli ausili necessari ad affrontare questa nuova condizione”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/tutti-insieme-per-enrico