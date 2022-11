Escrementi di topo in classe, pulizia straordinaria nella scuola di Pianezzoli

Nella giornata di oggi, martedì 22 novembre 2022, la scuola dell'infanzia di Pianezzoli nel pomeriggio sarà chiusa per una pulizia straordinaria dei locali in seguito al ritrovamento di alcune tracce di escrementi presumibilmente di topo. La sospensione della attività didattiche pomeridiane della scuola è stata decisa dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Empoli Ovest, Maria Anna Bergantino, dopo aver consultato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e aver informato gli uffici comunali.

Il Comune, informato di un primo ritrovamento di escrementi nella giornata di venerdì 18 novembre 2022, si era immediatamente attivato per una puntuale ed efficace verifica sulla presenza di topi nei locali scolastici, attivando la ditta specializzata: già venerdì sono state installate alcune esche. Gli escrementi rinvenuti oggi, di colore rossastro, indicherebbero l'efficacia dell'azione di disinfestazione messa in atto. Il Comune di Empoli ha quindi predisposto un immediato intervento di pulizia straordinaria che sarà posto in essere dalla ditta incaricata nel pomeriggio di oggi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa