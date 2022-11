Eventi e luci a Poggibonsi in vista del Natale

Un tappeto di luci in via della Repubblica, luminarie a basso consumo in tutte le vie e piazze del centro, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Berlinguer, proiezioni in piazza Matteotti, mercatini di Natale, mercatini magici legati al polo fantasy al Politeama. E poi ancora l’albero di Natale, la casina di Babbo Natale e un complesso di iniziative ed eventi ad animare gli spazi grazie alla collaborazione con il tessuto associativo cittadino. E’ stato presentato oggi, 22 novembre, in conferenza stampa il programma di installazioni ed eventi “La via Maestra del Natale” con cui da sabato 26 novembre al 6 gennaio Poggibonsi si trasformerà in una città del Natale, una città di luci, suggestiva e coinvolgente, per vivere l’atmosfera e la magia delle festività natalizie. Presenti il sindaco David Bussagli, la presidente dell’associazione Viamaestra Sandra Meniconi, Marco Rossi per Confesercenti, Giancarlo Becattelli per la Proloco, Elisa Tozzetti per Fondazione Elsa. Il programma è stato realizzato nell’ambito del progetto “La magia del green, dell’arte e della luce #quisipuò” cofinanziato con contributo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, ed è frutto di un percorso di condivisione avviato nei mesi scorsi insieme a Confesercenti e Confcommercio, viaMaestra, Fondazione Elsa.

“Un percorso che ci ha visto impegnati a mettere a sistema idee, valutazioni, opportunità e risorse con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del centro storico – dice il sindaco David Bussagli – Grazie alla Camera di Commercio per il supporto e grazie a tutti gli attori di questo progetto e a tutte le associazioni che partecipano e che sono coinvolte. Grazie a tutti coloro che si adoperano costantemente per rendere viva e vissuta la nostra città”. “In un periodo dell’anno particolarmente importante – sottolineano i referenti di Confcommercio e Confesercenti Fabio Cambi e Marco Rossi - come quello delle festività natalizie è utile e necessario costruire sinergie per sviluppare le potenzialità presenti e implementare la capacità attrattiva della città. Questo l’obiettivo del percorso fatto che ci restituisce un programma con tutti gli ingredienti per un Natale particolarmente ricco di iniziative”. “Quest’anno il centro di Poggibonsi accoglierà tutti i visitatori in un’atmosfera di luci, che sono led a basso consumo energetico – precisa Sandra Meniconi, presidente dell’associazione Viamaestra - Due le grandi novità per la nostra città. Ci saranno le proiezioni in piazza Matteotti, per noi poggibonsesi Piazza Nova e sarà possibile pattinare sul ghiaccio in piazza Berlinguer. Da cornice a tutto questo ci saranno mercatini artigianali ed enogastronomici e tanto altro ancora per vivere in centro la magia del Natale”.

“La via Maestra del Natale” prenderà il via sabato 26 novembre e proseguirà fino al 6 gennaio. Sei settimane in cui venire in centro significherà lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera natalizia grazie alle proposte presenti. In piazza Berlinguer si pattinerà sul ghiaccio e saranno presenti i Mercatini di Natale con prodotti tipici ed artigianali e tante golosità. In piazza Matteotti vi saranno le proiezioni di Natale mentre in piazza Cavour tornerà a troneggiare l’albero di Natale, grazie all’impegno della Proloco che fra le altre iniziative presentate in conferenza da Giancarlo Becattelli, si occuperà di allestire la casina di Babbo Natale in largo Gramsci. Il centro cittadino sarà illuminato da luci a led a basso consumo energetico. Gli spazi e gli allestimenti saranno teatro di iniziative ed eventi curati e organizzati dalle associazioni del territorio. Dal 16 al 18 dicembre presso il polo fantasy del Teatro Politeama, si svolgerà, il “Mercatino Magico di Natale”, la prima edizione di un mercatino natalizio a tema fantastico, un appuntamento da non perdere in concomitanza con l’uscita, il 14 dicembre, dell’attesissimo “Avatar - La via dell’acqua”. Oltre al mercatino con prodotti artigianali ispirati al genere fantasy, sempre in piazza Rosselli, sabato 17 e domenica 18, dimostrazioni di combattimenti coreografici con le spade laser e scuola per giovani padawan a cura dei “Florence Knights APS”. Domenica 18 i Ghostbusters saranno alla ricerca dello Spirito del Natale e sarà possibile ammirare i rapaci di “F.C. Falconeria”. Presso il “Passaporta Fantasy Food & Beer”, tutti i giorni, cibi e bevande a tema fantascientifico e fantastico come la burrobirra e il banthaburger.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa