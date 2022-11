Festa a Empoli per San Giuseppe Calasanzio e il trentennale del Setem

Sabato 26 novembre verrà celebrata la tradizionale festa di San Giuseppe Calasanzio, fondatore delle Scuole Pie (Padri Scolopi), le prime scuole storicamente aperte a tutti.

La giornata inizierà alle ore 10.30 con la Santa Messa nella Collegiata di Sant’Andrea a Empoli, concelebrata dai Padri Scolopi e accompagnata dal coro della scuola media dell’Istituto e dal Maestro organista Lorenzo Ancillotti, alla quale prenderanno parte alunni, ex alunni, familiari, personale dirigente, corpo insegnante e tutti coloro che appartengono alle varie realtà che gravitano intorno alla scuola empolese.

Alle ore 12, nell’aula magna dell’Istituto, avrà luogo la cerimonia che inizierà con la ricorrenza del trentesimo anno dalla fondazione del SETEM-T (Servizio Terzo Mondo Toscana), organizzazione di volontariato che si occupa di sostenere le missioni dei Padri Scolopi nel mondo.

Il SETEM-T fu fondato nel 1992 dopo che Padre Adelio Pagnini (insignito per la sua opera del Sant'Andrea d'Oro), dell’Istituto Calasanzio di Empoli, si recò missionario in Bolivia.

Da allora le missioni sono cresciute in numero e diffusione geografica: a tutt’oggi il SETEM-T, fatto da volontari, sia sacerdoti che laici, sostiene quattro missioni in Bolivia (la “storica” Anzaldo, Cocapata, Cochabamba, Santivanez). In questi luoghi, grazie alla generosità di tanti sostenitori, negli anni sono state edificate e/o ristrutturate scuole e mense per gli studenti (alcuni dei quali seguiti fino all’università) oltre a essere praticate numerose adozioni a distanza.

A seguire, l’ormai classico appuntamento con la festa degli ex alunni con consegna di diplomi e medaglie agli alunni dell’anno scolastico 2021-2022.