Germogli da sold out, sindaca Barnini: "Il tema dei diritti è di tutti"

Tanti bambini e bambine e ragazzi e ragazze insieme, fra laboratori e attività. Tante opportunità di riflessione per adulti e famiglie. Una città, dal centro alle frazioni, coinvolta dall'atmosfera di Germogli, progetto avviato nel 2021 dal Comune di Empoli dedicato alla Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Di anno in anno, la manifestazione, lunga una intera settimana, vuole celebrare i diritti e confermare l'attenzione del territorio per la cura e lo sviluppo delle giovani generazioni, accendendo i riflettori sulla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In questa edizione è stato messo al centro l'articolo 12, sul diritto a essere ascoltati proprio di ogni bambino e ogni adolescente.

Un tema fondamentale affrontato attraverso disegni, musica, radio, letture e molto altro ancora, nel corso di un calendario di iniziative avviato il 14 novembre e concluso il 20 dello stesso mese, nella Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Una rassegna che ha visto anche la nascita e la presentazione del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, con la scrittrice Anna Sarfatti come facilitatrice, o ancora la partecipazione di tante associazioni ed esperti, fra i quali l'illustratore Simone Frasca e lo psicologo e psicoterapeuta Filippo Mittino.

Tappa dopo tappa, Germogli ha confermato il successo dimostrato nella prima edizione: la maggior parte delle iniziative proposte, sia in centro che nelle frazioni, ha fatto registrare il tutto esaurito. Ottima la partecipazione da parte dei più piccoli ma anche da parte di adulti e famiglie, pronti a giocare e condividere con i figli ma anche a confrontarsi e ascoltare le parole dei relatori: ogni fascia di età è stata coinvolta in momenti originali e coinvolgenti proposti dalle associazioni, dalle scuole, da biblioteca e musei e ancora dalle librerie e da tutte le realtà che hanno scelto di collaborare per la realizzazione di Germogli 2022.

"La grande partecipazione registrata per le attività - sottolinea la sindaca di Empoli, Brenda Barnini - dimostra che la scelta dell'amministrazione di mettere al centro proposte di qualità per bambini e ragazzi risponde alle esigenze della comunità, a partire da quelle dei più piccoli e dei più giovani, di stare insieme e condividere esperienze. Esigenze che inevitabilmente coinvolgono anche le famiglie e gli adulti per i quali non sono mancate le opportunità di approfondimento. Del resto, Germogli parla di diritti e il tema dei diritti è di tutte e di tutti. Grazie a chi ha partecipato e a chi ha reso possibile tutto questo, a partire dalle scuole le quali hanno aderito con impegno ed entusiasmo anche al percorso per la nascita del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini. Un progetto che il Comune ha deciso di fare suo nel cammino avviato perché Empoli sia riconosciuta dall'Unicef come Città amica dei bambini e degli adolescenti e perché i bambini e gli adolescenti siano più che mai protagonisti".

E per rendere il concetto di ascolto ancor più concreto, nei prossimi giorni sarà disponibile sul sito web del Comune nella sezione 'Germogli' (https://www.comune.empoli.fi.it/germogli), un questionario di gradimento attraverso il quale chi ha partecipato alle iniziative potrà esprimere la propria opinione sulle attività, dando quindi preziosi suggerimenti sulla rassegna. È possibile inviarlo, una volta compilato, all'indirizzo germogli@comune.empoli.fi.it.

