Giornata degli alberi, 10 nuove piante da carabinieri forestali e Comune nel Quartiere 2

In occasione della tradizionale Giornata Nazionale degli Alberi che ricorre in data 21 novembre 2022, i Carabinieri Forestali, con la collaborazione di autorità locali, scolaresche e associazioni, attraverso la messa a dimora di piantine forestali, hanno promosso e realizzato, presso i diversi Istituti scolastici della provincia, iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale al fine di riaffermare il rispetto dell’albero quale elemento di progresso civile, ecologico e sociale. Complessivamente sono state messe a dimora 78 piante.

In data odierna, al fine di stimolare ed avviare processi di recupero di aree urbane degradate, i Carabinieri Forestali ed il Comune di Firenze, Quartiere 2, hanno messo a dimora dieci piante di Farnia, Ciliegio ed Acero opalo, per la valorizzazione di via del Guarlone. La presenza simbolica di questi alberi, assieme a due panchine, un tavolino e una bacheca, realizzate dai Carabinieri Forestali con legname proveniente da alberi morti, per cause naturali, all’interno delle Riserve Naturali dello Stato dagli stessi gestite, hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto della natura, anche nelle aree urbane.

L’evento vede coinvolte scolaresche ed anziani del Centro Età Libera di Villa Bracci, sottolineando l’importanza e l’indispensabilità della continuità e della condivisione tra generazioni della cultura, della cura della bellezza dei luoghi dove viviamo e della tutela dell’ambiente. Chi siederà all’ombra di questi esemplari, potrà godere dei servizi ecosistemici che gli alberi forniscono quotidianamente anche all’interno della città metropolitana. All’evento hanno partecipano l’Assessore Ambiente e Transizione Ecologica Andrea Giorgio ed il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze Col. Luigi Bartolozzi.

Fonte: Comando Regione Carabinieri Forestale "Toscana"