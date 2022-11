Auto investe giovane e fugge, grave 14enne

Un 14enne è in gravi condizioni dopo un incidente, l'auto che lo ha investito si è allontanata senza prestare soccorso. Il fatto è avvenuto in provincia di Lucca, a Altopascio, in via Gavinana. Il giovane stava andando alla fermata del bus quando il mezzo lo ha colpito in pieno.

Sembra che l'incidente sia avvenuto sulle strisce pedonali. Dopo l'urto, il ragazzo si è trascinato, sotto la pioggia, fino al margine della strada. L'allarme è stato dato dai passanti, mentre l'auto pirata è fuggita proseguendo verso il centro storico di Altopascio.

Sul posto la municipale altopascese e la Misericordia di Porcari. Il 14enne è stato portato in codice rosso in ospedale a Lucca. Ha riportato un trauma al volto e la rottura di una costola, la prognosi è di trenta giorni. La polizia municipale sta visionando le immagini di videosorveglianza per saperne di più.