Investì 3 ciclisti sull'Aurelia per poi fuggire, denunciato 25enne

Aveva investito tre ciclisti lungo l'Aurelia tra Migliarino (Pisa) e Torre del Lago (Viareggio) domenica mattina. La polizia della questura di Pisa è riuscita a trovare subito l'auto, una berlina bianca, e il proprietario, un romeno di Buti. In realtà l'auto era in uso al momento dello scontro a un conoscente dell'uomo, un 25enne italiano con dimora a Torre del Lago. Il proprietario dell'auto ha dato la versione dei fatti e attestata la veridicità il 25enne è stato denunciato per fuga, omissione di soccorso e lesioni personali. Dei tre ciclisti feriti, uno solo è ancora in osservazione ma fuori pericolo, ricoverato all’ Ospedale unico della Versilia di Lido di Camaiore.