L'eredità di Verga, convegno a UniFi

Qual è l’eredità lasciata da Giovanni Verga per il lettore di oggi? A un secolo dalla sua scomparsa, l’autore de “I Malavoglia” va considerato come un monumento storico da custodire o è ancora un autore necessario per la coscienza del nostro presente? Tenterà di dare una risposta a questi interrogativi il convegno internazionale “Verga oggi”, organizzato giovedì 24 e venerdì 25 novembre dall’Università di Firenze (inizio dei lavori giovedì ore 9.30 - Aula Magna, piazza San Marco 4).

Il convegno, promosso dal Centro di Studi “Aldo Palazzeschi” e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia (Dilef), sarà coordinato da Marco Biffi, Massimo Fanfani, Irene Gambacorti, Simone Magherini, Anna Nozzoli e Gino Tellini.

A portare i saluti dell’Ateneo, inoltre, saranno presenti la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini, il direttore del Dilef Pierluigi Minari, la presidente del Consiglio scientifico della Fondazione Verga Gabriella Alfieri e la presidente dell’Associazione degli Italianisti Silvia Tatti.

Nella giornata conclusiva sono previste una sessione dedicata a Verga e la scuola e la proiezione di un filmato su Giovanni Verga tra cinema e televisione di Gianmarco D’Agostino.

L’evento offrirà un’occasione di confronto a più voci sulla figura di Verga e sull’attualità della sua produzione letteraria: i relatori e le relatrici provengono, oltre che dall’Ateneo fiorentino, da atenei nazionali (Bologna, Catania, Napoli, Pavia, Salerno, Verona) e internazionali (Amburgo e San Paolo).

L’incontro, in presenza, sarà anche fruibile in diretta streaming sul canale YouTube del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”, mentre gli atti del convegno saranno pubblicati nella collana “Biblioteca Palazzeschi” del Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa