Tanto è stato lo stupore, nel pomeriggio di domenica 20 novembre, a Mamma Maria per la festa a sorpresa in occasione dei trent'anni del ristorante di Castelfranco di Sotto. Ad organizzare la festa, di nascosto, gli stessi parenti e lo staff della trattoria in via Usciana. Occhi lucidi, sorrisi e incredulità sui volti del titolare Antonio Izzo e di Maria Orlacchio, o meglio per tutti, Mamma Maria.

Buon compleanno Mamma Maria - Il video

Una sorpresa organizzata e ben riuscita, alla presenza dei clienti affezionati, di tanti amici e del sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, giunto al ristorante per portare i propri auguri per questo traguardo. Mamma Maria ha spento 30 candeline per l'attuale locale, ma la sua storia parte in realtà 45 anni fa. Creato da Maria e dal marito Stefano, il ristorante apre i battenti di fronte a dove si trova oggi e continua lì per 15 anni, fino al 1992 e all'inaugurazione il 14 novembre del nuovo e odierno ristorante. Una storia fatta di impegno, amore per il lavoro e sacrifici quella di Maria e Stefano, originari di Benevento ma arrivati in Toscana direttamente dall'Australia. La trattoria pizzeria è stata portata avanti in tutti questi anni anche dai tre figli tra cui Antonio Izzo, oggi titolare.

Qualche lacrima è scesa, perché nessuno si aspettava la sorpresa, voluta anche dalla cuoca Antonietta Stavola: "Ho voluto organizzare questa festa per incoraggiare questo locale ad andare avanti e migliorarsi sempre di più - commenta - è il messaggio che volevo mandare e per questo ho coinvolto anche gli enti territoriali, perché sono fondamentali per rilanciare le attività sul territorio. È stato un mio regalo per questi trent'anni, perché ce ne possano essere altrettanti sempre migliori".

In alto i calici, parenti e amici hanno passato un pomeriggio di festa a Mamma Maria, tra buffet e karaoke. Commossa la signora Maria, mamma, nonna e regina ai fornelli. Stupito il figlio e titolare Antonio: "Non me l'aspettavo, è stata una grande sorpresa, frutto della meravigliosa famiglia che abbiamo - afferma Izzo - parenti e amici mi hanno anticipato, aspettavo di compiere 50 anni di attività per festeggiare. Ma sicuramente - conclude - faremo festa anche tra 5 anni".

Mamma Maria, Ristorante Pizzeria

Via Usciana, 109, Castelfranco di Sotto

Telefono 0571 481003