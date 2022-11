Mette in vendita il motorino ma viene truffato: denunciato il finto acquirente

Truffe durante la vendita online di un motorino e al telefono, fingendosi la banca. I carabinieri di Cecina e Castagneto Carducci hanno smascherato i responsabili, denunciandoli.

Nel primo caso i militari sono giunti dopo una serie di indagini, ad individuare l'autore di una truffa a danno di un operaio di Cecina. L'uomo, un 32enne di origini colombiane residente ad Udine, è stato denunciato. Secondo la ricostruzione dei militari il 32enne, già noto alle forze dell'ordine, si sarebbe finto interessato all'acquisto di un motociclo che il cecinese aveva messo in vendita con un'inserzione su una nota piattaforma di vendita online, iniziando con lui una trattativa. Una volta pattuito il prezzo di 1900 euro, il truffatore ha fatto credere alla vittima di potergli corrispondee rapidamente la somma con alcune semplici operazioni da uno sportello bancomat, per evitare i tempi più lunghi di un bonifico. L'uomo ha così acconsentito recandosi allo sportello della propria banca e seguendo le indicazioni in diretta telefonica, che in realtà hanno portato a due ricariche sulla prepagata del truffatore. Brutta sorpresa per il cittadino che una volta ottenuta la ricevuta dal bancomat, ha scoperto di essere stato raggirato dal sedicente acquirente, che da quel momento di è reso totalmente irreperibile.

Non sempre i truffatori riescono a portare a termine i loro intenti. È il caso di una professionista di Castagneto Carducci, contattata telefonicamente da finti addetti del proprio istituto di credito i quali avrebbero carpito la sua fiducia riuscendo a farsi rivelare i codici necessari per accedere al suo "home banking". I servizi di sicurezza bancari hanno però registrato l'anomalia, bloccando il bonifico di quasi 5mila euro che intanto i truffatori avevano tentato di effettuare a loro favore. Le indagini dei carabinieri di Castagneto Carducci hanno consentito, a seguito della denuncia della donna, di identificare i presunti autori, originari del napoletano, denunciati all'autorità giudiziaria.