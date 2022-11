Minaccia di morte gli anziani genitori per ottenere soldi: arrestato

Appostato sotto casa ha minacciato di morte, tramite telefono, i propri genitori per ottenere da loro dei soldi. Per questo un uomo di 49 anni è stato arrestato sabato sera dai carabinieri a Fiesole. Secondo quanto ricostruito l'uomo già in passato, utilizzando lo stesso metodo, aveva ottenuto svariati soldi da parte dei genitori ma sabato sera si è visto raggiungere dai militari, intervenuti in quanto le vittime, sfinite dalle continue richieste e dal clima di inquietudine, hanno contattato il 112. I carabinieri sul posto hanno trovato il padre al telefono con il figlio e ascoltando la conversazione hanno potuto sentire offese, minacce di morte e la richiesta dei soldi. Chiusa la conversazione, i militari si sono messi sulle tracce dell'uomo, notando un'auto allontanarsi in direzione Pontassieve. Raggiunta e fermata a bordo è stato identificato il figlio della coppia, che è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione. Il pm di turno della Procura della Repubblica di Firenze ha disposto l'accompagnamento dell'uomo presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni si terrà l'udienza di convalida dell'arresto. Per l'indagato, spiegano i carabinieri, vige comunque la presunzione di innocenza, fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.