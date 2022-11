Moment Musicaux, nuovo concerto di Prima Materia a Montespertoli

Domenica 27 Ottobre alle ore 18:00 ci sarà il secondo appuntamento della rassegna "Moment Musicaux", organizzata dall’associazione Prima Materia presso la propria sede in via di Poppiano 100, a San Quirico in Collina, nel Comune di Montespertoli.

Ad esibirsi questa volta saranno Viola Cartoni Mancinelli al pianoforte, Emilio Checchini al clarinetto e Alessandro Morelli alla viola che eseguiranno musiche di W. A. Mozart e Robert Schumann. I tre musicisti sono parte del corpo docente di Prima Materia e nonostante la giovane età vantano tutti già una brillante carriera.

La rassegna ha lo scopo di avvicinare grandi e piccini alla musica, creando occasioni di socializzazione e ascolto condiviso, in linea con la filosofia dell’associazione che si propone come una vera "comunità musicale", dove la musica non è solo un fine ma anche e soprattutto un mezzo di aggregazione sociale.

L'ingresso è a offerta libera a sostegno delle attività dell’associazione. Appuntamento quindi domenica 26 novembre ore 18:00 a Prima Materia.

Fonte: Associazione Prima Materia