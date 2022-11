Morte Maroni, il cordoglio di Manuelli e Cordone (Lega)

"Siamo molto dispiaciuti dell'odierna scomparsa di Roberto Maroni che è stato il nostro Segretario Federale dopo Umberto Bossi e prima di Matteo Salvini e porgiamo sentite e doverose condoglianze alla famiglia anche a nome dei rispettivi Direttivi", così si esprimono Marco Cordone, già Segretario per tutto l'Empolese Valdelsa della Lega ed attualmente Segretario comunale a Fucecchio e Marco Manuelli, Segretario della Sezione comunale di Gambassi Terme.

La scomparsa di Maroni fa tornare in mente a Marco Cordone alcuni ricordi personali che racconta così: "Stamane, quando ho appreso della dipartita di Roberto, mi sono ricordato di avere nella libreria di casa, un libro titolato IL MIO NORD con dedica dello stesso Maroni a me, dell'11 novembre 2012, dieci anni fa, e questa dedica dice 'A Marco, buona lettura!' e poi come si fa a dimenticare quando con altri leghisti andammo a sostenere la sua candidatura a Consigliere comunale a Porretta Terme(tra Pistoia e Modena), nel 2007, quando ero già Consigliere comunale di Gambassi Terme da poco meno di 3 anni; come non ricordare quando alla fine di un incontro pubblico da me organizzato, per la Lega a Villa Arrivabene a Firenze nel 1996 per le elezioni europee, Maroni nella cena che seguì l'evento presso la pizzeria La Forca in piazza Alberti, improvvisò un concerto con la tastiera del suo telefonino di fronte ad una divertita e partecipata platea di commensali e camerieri; ma come si fa a non ricordare il congresso di Assago(MI) del Carroccio del luglio 2012 che lo elesse alla Segreteria Federale, dove io partecipai come delegato". Manuelli e Cordone concludono il loro intervento dichiarando:" Abbiamo perso una grande persona e il suo ricordo darà ancora più forza all'azione politica del nostro Segretario Matteo Salvini".

