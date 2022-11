Parlando di Antonio Cecchi, gli amici artisti lo ricordano a Capraia

Sabato 26 Novembre alle ore 17, il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci, presso la sede, Piazza Dori, Capraia Fiorentina, inaugurerà la mostra “Parlando di Antonio Cecchi”.

“Si tratta dell’ultima mostra in calendario per l’anno 2022. Una mostra per ricordare l’amico e socio, Professore Antonio Cecchi, per esprimere tutto l’affetto e l’ammirazione all’artista, che ha utilizzato spesso una semplice biro per realizzare opere grafiche di rilievo: città, sirene, paesaggi, castelli, animali, circensi, soli, stelle ci accompagnano nel suo mondo fantastico” afferma la Presidente del Gruppo Lorella Consorti.

La mostra prevede la esposizione delle opere di proprietà della famiglia Cecchi, le opere degli allievi delle Scuole secondarie “Ferruccio Busoni” e “Vanghetti” e le opere dei soci del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci che hanno voluto rendergli omaggio.

Ricordiamo inoltre, Sabato 10 dicembre ore 17, la conferenza del Professore Lorenzo Poggi, docente di filosofia e socio del Gruppo che parlerà di “Antonio e la sua Arte”.

Gli organizzatori, vista l’importanza della mostra, prevedono un grande numero di visitatori.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino al 10 dicembre con aperture nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 19.