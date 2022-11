Natale a Certaldo, sinergia con i commercianti per il programma delle feste

Un cartellone ricco di divertimento, con tanti eventi all’insegna dell’allegria, della tradizione e di quel calore che caratterizza il periodo delle feste natalizie. È “Certaldo illumina il Natale”, che anche quest’anno è pronto per animare le giornate e le notti certaldesi, per cittadini e turisti, da sabato 26 novembre 2022 all’8 gennaio del 2023.

Il calendario di iniziative è reso possibile grazie alla collaborazione con i commercianti e le associazioni del territorio, che hanno partecipato con allestimenti, idee e proposte per dare al Natale certaldese quel tocco di umanità che lo rende davvero unico.

“Siamo riusciti a mettere insieme un programma davvero vario e pieno di proposte adatte a tutti, grazie allo straordinario lavoro di squadra fatto con le associazioni e il CCN – spiega Benedetta Bagni, assessora ai Processi di partecipazione e Associazionismo -. Lo dimostrano le decorazioni dell’albero di Natale di Piazza Boccaccio e degli alberi di Via 2 Giugno e Certaldo Alto, realizzate grazie all’impegno e alla creatività dei bambini delle scuole, insieme ad Associazione Genitori Ragazzi Disabili e Auser verde, che ben rappresentano lo spirito di solidarietà e di collaborazione tipico del Natale e del nostro territorio”.

"Il centro commerciale di Certaldo offrirà tantissime occasioni per i regali in vista di questo Natale 2022 – ha detto l'assessore al Commercio, Jacopo Masini –, a partire dalla Festa della Cioccolata fino alla Fiera del Boccaccio, oltre ovviamente ai negozi del centro urbano. Il CCN Con Certaldo ha fatto un ottimo lavoro di coordinamento, per un Natale che piacerà ai certaldesi, ma anche a chi arriva da fuori".

"Il Natale a Certaldo vede tante iniziative culturali – ha aggiunto l'assessora alla Cultura Clara Conforti – a partire dai numerosi presepi, che verranno inaugurati domenica 18 dicembre nel borgo alto. Ampio spazio alla musica, con i laboratori sonori di sabato 10 dicembre e il concerto dell'orchestra Polis di venerdì 23 dicembre, e alla beneficenza con il ritorno del progetto "La Finestra di Jacopo" e i mercatini delle associazioni che danno al Natale anche un grande valore sociale. È grazie alla sinergia e collaborazione di tutti che possiamo presentare questo programma, tra eventi culturali e iniziative ludiche e commerciali".

"Vorrei sinceramente ringraziare tutte le realtà che hanno collaborato a questo progetto – ha detto Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo – Ogni Natale a Certaldo, sia per i certaldesi che per chi viene da fuori, è stato occasione per un calendario unico di eventi, sempre ricco, attrattivo e partecipato. Abbiamo deciso di investire anche nel 2022 in questo programma, che è occasione di festa e di spensieratezza. Seppur con un'illuminazione più ridotta nel paese, a causa della crisi energetica, le associazioni e gli esercenti hanno aumentato i loro sforzi affinché si possa respirare l'atmosfera del Natale. Le luminarie, infatti, saranno contenute nelle vie principali (Via Boccaccio, Via II Giugno e Piazza Boccaccio) e verranno regolate con dei timer per uno spegnimento dalla mezzanotte in poi, vista la crisi energetica che stiamo affrontando”.

"Certaldo illumina il Natale 2022" è realizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con: Associazione Anthos, Associazione amici a 4 zampe, Associazione centro storico Certaldo alto, Associazione Genitori e Amici Istituto Comprensivo di Certaldo, Associazione Genitori Ragazzi Disabili, Associazione Polis, Auser verde, CCN con Certaldo, Croce Rossa Italiana Certaldo, Gruppo Fiat 500 Valdelsa, Istituto Comprensivo Certaldo, Istituto Maria Santissima Bambina, Misericordia Certaldo, Prociv Arci Certaldo, Proloco Certaldo, Rione Il Vicario.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa