Nuovo atto di vandalismo su un bus a Pisa, indagini in corso

Autolinee Toscane informa che un proprio bus di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma è stato oggetto di vandalismo. Il fatto è avvenuto ieri sera lunedì 21 novembre 2022, verso le 19,40, a Pisa nei pressi della Stazione FS dove il mezzo era parcheggiato. Alcuni hanno rotto il vetro posteriore del lato sinistro del bus.

Ad avvisare AT è stato un gruppo di cittadini che si trovavano presso la fermata dove sostava il bus e che hanno visto dei giovani rompere il vetro. Personale AT è immediatamente intervenuto dal vicino deposito di Sesta Porta, ma una volta giunto sul posto dei giovani non c’era più traccia.

AT presenterà denuncia alle autorità anche al fine di far avviare le necessarie indagini comprensive di recupero delle registrazioni video delle telecamere presenti nella zona.

Sempre a novembre un altro autobus a Pontedera fu danneggiato: in quel caso alcuni sedili furono completamente distrutti.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa