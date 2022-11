Piano strutturale comunale, nuovo incontro pubblico a Montopoli

Sabato 26 novembre alle 9.15 alla Casa della Salute in via Mattei a Montopoli in Val d'Arno si svolgerà l'incontro pubblico relativo al percorso partecipativo per la redazione del nuovo piano strutturale comunale. Il Comune di Montopoli in Val D’Arno, infatti, sta procedendo alla redazione del nuovo Piano Strutturale, lo strumento che fotografa la situazione attuale del territorio e della sua struttura socio-economica, per disegnare le strategie dello sviluppo per il futuro, nel quadro della sostenibilità ambientale e della compatibilità con la tradizione storico-culturale e con le risorse disponibili. Si tratta di uno strumento di programmazione e pianificazione di carattere strategico la cui durata non è preordinata ed è dettata dal raggiungimento di obiettivi generali e peculiari a cui tutti sono chiamati a concorrere.

Facendo seguito alle riunioni già svolte nei primi mesi dell'anno, in sedi diverse del territorio, a seguito delle quali sono già pervenuti alcuni contributi, si tratta ora di proseguire nell'opera di partecipazione dei cittadini, degli operatori sociali ed economici, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni del terzo settore e di tutti i portatori di interesse che a vario titolo possono concorrere nella definizione della Montopoli di domani.

Durante l’iniziativa di sabato 26 novembre i soggetti presenti che lo desiderino verranno invitati a partecipare ai tre tavoli tematici che sono stati pensati per consentire di elaborare proposte progettuali e idee, sui seguenti argomenti:

· Ambiente, patrimonio storico-culturale e paesaggio

· Capoluogo, frazioni e insediamenti urbani

· Attività produttive, commercio e turismo

Al fine di organizzare al meglio l’iniziativa, chi lo desidera è invitato a compilare il seguente modulo https://bit.ly/MontopoliPS

Nell'attesa di poter lavorare ai tavoli è disponibile un questionario per conoscere le necessità di chi quotidianamente frequenta il territorio di Montopoli (QUI).

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno